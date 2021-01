Dois incêndios em Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram hoje alertados para combater dois incêndios.

O primeiro surgiu às 14h40, no Caminho do Ribeiro Real. Para local foram mobilizados quatro bombeiros que combateram as chamas com o apoio de uma viatura pesada.

Ao final da tarde a mesma corporação foi até ao Jardim da Serra, à estrada do Brasileiro, extinguir um incêndio que surgiu uma zona florestal. Aqui ardeu cerca de 50 m2 de carqueja.