Calheta é dos municípios mais caros do país para arrendar casa

O município da Calheta ocupa o 9.º lugar, em termos de preço unitário, do arrendamento mais caro em Portugal, de acordo com um estudo do Idealista que analisa o mercado imobiliário em Portugal no final de 2020.

De acordo com a empresa, em termos de preço unitário (euros/m2/mês) o pódio é ocupado pelos municípios de Lisboa (14,0€/m2/mês), Cascais (13,3€/m2/mês) e Oeiras (11,1€/m2/mês), por esta ordem. O concelho do Porto ocupa o 4.º lugar (10,8€/m2/mês) e o da Calheta o 9º lugar do ranking (10€/m2/mês).

Já em termos de preço total para o mercado de arrendamento, os municípios de Cascais e de Loulé destacam-se no top dez, quer na venda (com 764.222 e 565.495 respectivamente), quer no preço total por arrendamento (€/mês) (1.671€/mês e 1.481€/mês respectivamente). De assinalar o facto de nenhum dos municípios do distrito do Porto estar no ranking de preço total quer para venda quer para arrendamento.

Já no top 10 do ranking de preços unitários (€/m2) no mercado de venda, destacam-se quatro municípios pertencentes ao distrito de Lisboa (Lisboa em 1.º com 4.701€/m2, Cascais em 2.º com 3.550€/m2 e Oeiras em 4.º com 2.945€/m2). O município de Grândola (distrito de Setúbal) ocupa o 3.º lugar com 3.177€/m2 e o município do Porto ocupa o 5.º lugar com 2.927€/m2. Os restantes cinco municípios pertencem ao distrito de Faro (com Loulé em 6º com 2.869€/m2, Lagos em 7.º com 2.757€/m2, Vila do Bispo em 8.º com 2.614€/m2, Lagoa (Algarve) em 9º com 2.560€/m2 e Albufeira em 10.º com 2.370€/m2).

Analisando o preço total de venda (€), Cascais lidera com as casas mais caras do país (764.222 euros). Seguem-se no ranking, Loulé (565.495 euros), Grândola (555.671 euros) e Lisboa (494.489). De referir que apenas três municípios do distrito de Lisboa encontram-se no top dez (Cascais (764.222 euros) em 1º, Lisboa (494.489 euros) em 4.º e Oeiras (480.906 euros) em 6.º).

No caso das pesquisas de imóveis, Alenquer (zona do Oeste) é o município mais procurado, tanto para comprar, como para arrendar casa. Os municípios que recebem mais contactos são, no entanto, Loures (zona norte da Grande Lisboa) no mercado de venda de casas, e Moita (margem sul do Tejo) no mercado de arrendamento.