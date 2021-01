Miguel Albuquerque dá parecer favorável a novo estado de emergência

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deu parecer favorável à declaração do estado de emergência, na sequência do parecer solicitado pela presidência da Assembleia da República ao pedido de autorização de Marcelo Rebelo de Sousa para renovação da declaração do estado de emergência.

Marcelo propõe ao parlamento renovação do estado de emergência até 14 de Fevereiro O Presidente da República propôs hoje ao parlamento a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, até 14 de Fevereiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.

Recorde-se que a Assembleia da República deliberará esta quinta-feira sobre o pedido de autorização, em plenário.