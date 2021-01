O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje, nos Paços do Concelho, em audiência de apresentação de cumprimentos, a recém eleita Mesa do Comércio Lojista da ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

Miguel Silva Gouveia referiu, na ocasião, que “esta foi uma oportunidade para a apresentação da nova direção da Mesa do Comércio Lojista e também para a Câmara Municipal do Funchal dar a conhecer as medidas que tem vindo a implementar para apoiar o comércio local e os serviços, com particular atenção ao pacote de apoios que aprovamos a semana passada em Reunião de Câmara.”

O Presidente acrescentou que estes “são apoios nas áreas das isenções do regulamento geral de taxas, nomeadamente ao nível das taxas de publicidade, de esplanadas, e de ocupação do espaço público, mas também de isenções nos tarifários fixos das faturas da água, saneamento básico e resíduos. Neste capítulo, serão ainda atribuídas algumas isenções a taxas urbanísticas e taxas de licenciamento dos profissionais de táxi.”

“Abordamos, igualmente, pontos de interesse em comum entre ambas as entidades e o possível aprofundar de parcerias no sentido de fornecer novos equipamentos e metodologias digitais para fomentar a transição digital dos comerciantes do Funchal. A Câmara Municipal do Funchal sempre se posicionou como parceiro da ACIF e continuará, com empenho, a disponibilizar todo o seu apoio em prol do comércio e dos comerciantes da nossa cidade”, concluiu Miguel Silva Gouveia.