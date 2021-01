Miguel Silva Gouveia despediu-se do coronel Paulo Guedes Vaz

Miguel Silva Gouveia recebeu, esta quarta-feira, o coronel Paulo Guedes Vaz, para apresentação de cumprimentos de despedida do até agora 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira e antigo Comandante do Regimento de Guarnição N.º 3.

Num encontro que decorreu nos Paços do Concelho, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) agradeceu, em nome da cidade, os "bons serviços prestados à cidade", nomeadamente em questões de protecção civil e no consequente auxílio às populações "durante problemas que foram surgindo nos últimos anos, nomeadamente com a questão dos incêndios e com um conjunto de outras actividades onde o Exército e as Forças Armadas tiveram particular importância na forma como abordaram essas incidências e protegeram os funchalenses".

Prezamos igualmente a relação cordial que o Regimento de Guarnição tem mantido com a Câmara Municipal do Funchal, estando sempre disponíveis para colaborar em operações de limpeza, nas ações de sensibilização e ainda na reflorestação do Parque Ecológico do Funchal Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O edil destacou ainda o trabalho de valorização dos jovens funchalenses e madeirenses que ao cumprir serviço militar voluntário "conseguiram encontrar oportunidades de formação que lhes permitiram depois integrar o mercado de trabalho com novas aptidões pessoais e profissionais".

“É com o reconhecimento de todo este trabalho em prol da cidade que nos despedimos e deixamos os votos dos maiores sucessos profissionais ao Coronel Paulo Guedes Vaz em todos os desafios futuros que vier a encontrar", vincou Miguel Silva Gouveia.