UMa com candidaturas abertas aos mestrados

A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas candidaturas aos mestrados.

O concurso de acesso e ingresso neste ciclo de estudos, para o ano lectivo 2021/2022, é composto por três fases distintas. A primeira teve início a 18 de Janeiro e prolonga-se até 14 de Março. A segunda fase arranca a 17 de Maio e termina a 11 de Julho. A terceira e última fase de candidaturas irá decorrer de 1 a 26 de Setembro.

Para o ano lectivo 2021/2022, a UMa vai abrir vagas em 17 dos seus mestrados. Neste lote incluem-se, com vagas em todas as fases do concurso, os mestrados em Estudos Regionais e Locais; Gestão Cultural; Linguística: Sociedades e Cultura; Literatura, Cultura e Diversidade; Psicologia da Educação; Bioquímica Aplicada; Design de Media Interativos; Engenharia Civil; Engenharia Eletrotécnica – Telecomunicações; Engenharia Informática; Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário; Nanoquímica e Nanomateriais; e Biologia Aplicada. Com vagas apenas na segunda (Maio-Julho) e terceira (Setembro) fases do concurso incluem-se os mestrados em Actividade Física e Desporto; Ciências da Educação – Administração Educacional; Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico; e Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários.

À semelhança dos anos anteriores, também este ano a UMa terá bolsas de redução de propinas em alguns mestrados, destinadas aos estudantes nacionais da comunidade dos países de língua portuguesa, da Venezuela, abrangidos pelo estatuto de estudante internacional da UMa, e aos estudantes com melhores médias de candidaturas aos cursos.

Podem candidatar-se aos mestrados da UMa, os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, os titulares de um grau académico superior estrangeiro e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que ateste capacidade para realização do ciclo de estudos.

As candidaturas devem ser submetidas on-line, exclusivamente, através do endereço https://candidaturas.uma.pt.