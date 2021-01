Costa felicita "calorosamente" Marcelo e espera continuidade de "profícua cooperação"

O primeiro-ministro felicitou hoje "calorosamente" Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição logo à primeira volta para o cargo de Presidente da República, com votos de continuidade do seu mandato presidencial "em profícua cooperação institucional".

Esta mensagem dirigida ao atual chefe de Estado foi transmitida por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

"Felicito calorosamente Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição, com votos das maiores felicidades na continuidade do mandato presidencial, em proximidade com os portugueses, em defesa da Constituição e do prestígio internacional de Portugal, em profícua cooperação institucional", escreveu António Costa.