Rui Rio aponta "esmagamento da esquerda" e vitória de candidato moderado

O presidente do PSD, Rui Rio, falou num "esmagamento claro da esquerda e numa vitória fortíssima do candidato moderado" e chamou a atenção para o segundo lugar alcançado por André Ventura no Alentejo, ultrapassando o PCP.

"A marca forte [das eleições] é um esmagamento claro da esquerda e uma vitória fortíssima do candidato moderado, do candidato do centro [Marcelo Rebelo de Sousa]", disse o social-democrata na reação aos resultados das Eleições Presidenciais, na sede do PSD/Porto.

Para o presidente do PSD, o derrotado deste ato eleitoral é o PS, tendo sido derrotado de uma "forma terrível" devido à "falta de comparência".

"O PS numa eleição tão importante não conseguiu rever-se em nenhum candidato, não conseguiu encontrar um candidato em que se visse", frisou.

Para Rio era "por demais evidente" que o PS era já "um derrotado antecipadamente".

Além de destacar o "esmagamento da esquerda", o presidente do PSD chamou a atenção para o facto de André Ventura ter sido o segundo classificado no Alentejo todo, ficando à frente do partido comunista.