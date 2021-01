Navio que irá ligar cabo submarino já chegou ao Funchal

O 'Ilha do Sena' chegou do Porto de Calais, no norte de França, pelas 15 horas de ontem, antecipando em um dia a previsão inicial de chegada ao Porto do Funchal. Atracado no cais sul, o navio irá realizar os trabalhos finais de ligação do cabo EllaLink, que permitirá ligações mais rápidas e fiáveis no futuro.

Segundo o blog do Clube Entusiastas de Navios (CEN) o 'Ile de Sein' fez paragem de reabastecimento e depois irá "iniciar os trabalhos na zona da Praia Formosa, onde sai o cabo de terra para o submarino para um de processo de substituição do actual sistema de comunicações que liga o território continental à região autónoma, através de um novo sistema de cabos submarinos".

"É um navio interessante o 'Ile de Sein', pois foi recuperar destroços a 3900 metros de profundidade e o gravador de dados do voo 447 da Air France, que caiu no Atlântico em 2009", lembra o voo que ligava Rio de Janeiro a Paris, com 228 pessoas a bordo, 216 passageiros e 12 tripulantes, sem sobreviventes.

"Este navio foi construído em 2001, nos estaleiros Hyundai Mipo Dockyard, em Ulsan na Coreia do Sul", sendo "propriedade da empresa de telecomunicações Alcatel-Lucent", tem "um comprimento de 140,36 metros e 23,39 metros de largura, atingindo a profundida de 12 metros. A tonelagem bruta é de 13.978. Tem dois tanques principais de cabos, que fornecem armazenamento para um total de 5.000 toneladas de cabos", afiança.

Há ainda a curiosidade deste navio já ter estado "em trabalhos na Região Autónoma da Madeira em 2003, com passagem de cabos submarinos entre Açores - Madeira e da Madeira - Porto Santo em 2007", recorda o CEN.

Recorde-se que o Presidente do Governo Regional deveria acompanhar hoje, pelas 11 horas, na Praia Formosa, o início dos trabalhos finais de implantação do cabo submarino de telecomunicações, mas devido às previsões atmosféricas previstas, com agravamento do estado do mar, Miguel Albuquerque adiou a visita para amanhã.