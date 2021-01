Portugal com 274 mortes em 24 horas, novo máximo

Portugal registou hoje 274 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 15.333 casos de infeção com o novo coronavirus, também um novo máximo diário, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 10.194 mortes e 624.469 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos mais 5.291 casos em relação a ontem, totalizando 162.951.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 5.922 doentes, mais 143 em relação a sexta-feira, dos quais 720 em cuidados intensivos, mais 5.

O boletim regista ainda que mais 9.768 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 451.324 o número de recuperados desde o início da pandemia.

Relativamente às 274 mortes registadas nas últimas 24 horas, 122 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 65 na região Centro, 55 na região Norte, 23 no Alentejo e nove no Algarve. Não houve registo de mortos nas regiões autónomas de Madeira e Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo -- que representa um quarto das novas infeções e quase metade dos óbitos -- foram notificadas 6.135 novas infeções, contabilizando-se até agora 214.830 casos, e 3.748 mortes.

A região Norte registou mais 4.020 novas infeções nas últimas 24 horas e, desde o início da pandemia, já contabilizou 280.156 casos e 4.020 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 2.933 casos, acumulando-se 87.095 infeções e 1.711 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 651 casos, totalizando 21.372 infeções e 505 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 471 novos casos, somando 14.641 infeções e 157 mortos.

A Região Autónoma da Madeira registou 117 novos casos, contabilizando 3.195 infeções e 31 mortes por covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 34 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.180 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções (mais elevado entre os 40 e os 49).

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 281.487 homens e 342.791 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 191 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 5.313 eram homens e 4.881 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.107.903 mortos, resultantes de mais de 98,1 milhões de casos de infeção, em todo o mundo, segundo o balanço de hoje feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.