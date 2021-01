É muito cedo para saber origem do vírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu na sexta-feira ser "muito cedo" para se tirar quaisquer conclusões sobre se a covid-19 teve a sua origem na China.

"Todas as hipóteses estão sobre a mesa. É claramente muito cedo para se chegar a uma conclusão sobre a origem deste vírus, seja na China ou fora da China", disse Michael Ryan, diretor responsável pelas questões de urgência da OMS numa conferência de imprensa na sexta-feira em Genebra.

E prosseguiu: "Existem diferentes (...) observações científicas em diferentes partes do mundo".

"É um grande quebra-cabeça e não se pode ter uma visão geral olhando para uma das 10.000 peças de um quebra-cabeça", disse.

Uma missão de especialistas da OMS chegou a Wuhan a 14 de janeiro deste ano para iniciar as investigações sobre as origens do novo coronavírus, cujos primeiros casos foram detetados no final de 2019 nesta cidade da China central.

A China tem dito repetidamente que o vírus surgiu fora de suas fronteiras.

"A nossa equipa está no terreno e o trabalho com os colegas chineses está a ir bem", disse ainda Michael Ryan, que explicou que estavam a "analisar os dados".

"É muito cedo para se tirar quaisquer conclusões, mas sentimos que estamos a fazer alguns progressos e esperamos continuar fazê-lo no interesse da saúde pública e no futuro".

Até agora, o SARS-CoV-2 matou mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo, infetou dezenas de milhões atingindo duramente a economia global.