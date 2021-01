Costa em Bruxelas para debater semestre com Parlamento Europeu

O primeiro-ministro, António Costa, estará na quarta-feira em Bruxelas para debater com o Parlamento Europeu as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre deste ano.

Poucos dias após ter acolhido a visita a Lisboa de uma delegação do colégio da Comissão Europeia liderada pela presidente Ursula von der Leyen, na passada sexta-feira, e de também já ter recebido o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no lançamento da presidência, no início do mês, Costa completará a ronda de discussões institucionais sobre o programa do semestre com o Parlamento Europeu na quarta-feira de manhã.

Na condição de presidente em exercício do Conselho da UE, Costa discursará perante a assembleia -- reunida esta semana pela primeira vez em sessão plenária, ainda que com a grande maioria dos eurodeputados a participarem à distância, devido à pandemia da covid-19 -, seguindo-se um debate, no qual participa também a presidente da Comissão.

Antes do debate, com início agendado para as 10:30 locais (menos uma hora em Lisboa), António Costa manterá uma reunião bilateral com o presidente da assembleia, o italiano David Sassoli.

No final do debate, haverá lugar a uma conferência de imprensa conjunta de Costa e dos presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, às 13:00 locais (12:00 de Lisboa).