Secretaria da Educação acusa Filipe Sousa de não conhecer realidade de Santa Cruz

A Secretaria Regional de Educação acusa o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, de não "procurar perceber a realidade do seu município", propondo o encerramento das escolas do concelho.

"Uma vez mais, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, seguindo orientações nacionais ao invés de procurar perceber a realidade do seu município, vem propor o encerramento das escolas do seu concelho", começa por dizer através de um comunicado de imprensa.

A Secretaria esclarece que "a realidade da Região é diferente da do país e do concelho de Santa cruz".

E recorda que, "no presente ano lectivo, 4472 alunos frequentam os 17 estabelecimentos de ensino no concelho", sendo que, "deste total, 2897 frequentam creches, pré-escolar, 1º e 2º ciclos, ou seja, 64,7% estão com actividades presenciais" e o restante "está em ensino à distância (1575)".

"Nesta data, testaram positivo à covid-19 nove alunos correspondendo a 0,3 % do total e 119 alunos encontram-se em isolamento correspondendo a 4,1%. Esta é a realidade das escolas no concelho de Santa Cruz", refere, dizendo que o autarca ao propor o encerramento das escolas "demonstra o seu total desconhecimento em relação ao impacto que teria nas famílias, nos alunos, professores e funcionários".

A Secretaria da Educação voltou a sublinhar que "as medidas adoptadas por toda a comunidade escolar transformam as escolas em locais seguros, sendo também função da escola educar para atitudes comportamentais que respondam aos desafios da sociedade".

Concluiu, salientanto que hoje "regressou uma turma às actividades presenciais".