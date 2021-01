Argentino Sergio Agüero testa positivo após 10 dias de isolamento

O futebolista internacional argentino Sergio 'Kun' Agüero, do Manchester City, revelou hoje estar infetado com o novo coronavírus.

"Depois de me isolar por contacto próximo, o último teste que fiz deu positivo para a covid-19. Tive alguns sintomas e sigo as instruções dos médicos para recuperar. Cuidem-se!", escreveu o avançado nas redes sociais.

Agüero, de 32 anos, já estava em isolamento profilático há 10 dias precisamente devido a contacto com uma pessoa infetada, tendo falhado, por isso, os encontros com o Brighton, Crystal Palace e Aston Villa, todos com triunfo dos 'citizens'.

Este é o nono caso de covid-19 na equipa de Pep Guardiola desde o Natal, depois de Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferrán Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer e Tommy Doyle.

Face ao forçoso prolongamento da ausência, o atleta deve falhar ainda o jogo da Taça de Inglaterra contra o Cheltenham Town, da quarta divisão, e a visita ao West Bromwich e receção ao Sheffield United, ambas para o campeonato.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.