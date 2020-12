Soluções adiadas para o Imaculado motivam críticas do PSD

O PSD lamentou que as soluções para a freguesia do Imaculado Coração de Maria continuem adiadas, há 8 anos, tanto por parte da Junta de freguesia local, como pela Câmara Municipal do Funchal. Os social-democratas insistem que o Orçamento para o próximo ano "seja mais do mesmo e em nada abone a favor da população".

"Não podemos passar um cheque em branco a um Orçamento que não apresenta nenhuma inovação ou criatividade e que, infelizmente, persiste no erro” afirma o PSD, que se assume contra as prioridades que são assumidas pela Junta, “que canaliza recursos para fins que, nas atuais circunstâncias e perante as dificuldades ora sentidas na freguesia, não nos parecem os mais acertados", visam.

Social-democratas que, lembrando as várias propostas que foram entregues ao executivo da Junta, ao longo destes últimos anos, lamentam a falta de sensibilidade e mesmo a pouca abertura que existe para "discutir e resolver o que verdadeiramente interessa a quem vive nesta freguesia". Aliás, reforçam, "aquilo que, também aqui, interessa a quem governa, é apenas o imediato, não existindo qualquer estratégia nem visão de futuro".