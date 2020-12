Augusta Aguiar na tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, em representação do Presidente do Governo Regional, esteve presente esta terça-feira, 29 de dezembro, na tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta (SCMC).

Durante a ocasião, Augusta Aguiar não poupou nos elogios dirigidos à Provedora cessante, Cecília Cachucho, pelo “grande trabalho que desenvolveu à frente da instituição nos últimos anos. Uma pessoa com grande espírito lutador, que nunca baixou os braços e dedicou muito de si à instituição, deixando um trabalho notável, que deve orgulhar a população da Calheta.”

Sobre o novo ano que se avizinha, a Secretária Regional reiterou o compromisso de apoiar a SCMC, tal como tem vindo a ser feito ao longo destes anos: “A Santa Casa da Misericórdia da Calheta, tal como outras IPSS da nossa Região, é uma verdadeira parceira do Governo Regional na valorização e proteção da nossa população idosa. Foi também, ao longo de 2020, entidade parceira do Governo Regional na operacionalização do Fundo de Emergência para Apoio Social, no concelho da Calheta, desempenhando um papel fundamental no apoio às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade económica e social causada pela pandemia”.

“Além desta medida, o Governo Regional criou o fundo "Social Ajuda +", como forma complementar de apoiar as instituições na sua adaptação ao contexto da pandemia, nomeadamente, na aquisição de bens e serviços necessários ao cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes, compensando os custos acrescidos que daí advêm”.

À nova direção dos órgãos sociais, presidida pelo Provedor Dr. José Mário Nunes, Augusta Aguiar desejou os maiores sucessos: “uma personalidade profundamente conhecedora do concelho e da instituição, que, com certeza, dará continuidade a todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol da população da Calheta.”