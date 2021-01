Carlos Pereira acusa Marisa Matias de "refugiar-se na descentralização" para ignorar a Autonomia

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República criticou, hoje, dia 13 Janeiro, as declarações de Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda (BE) às Eleições Presidenciais, proferidas no Funchal.

O parlamentar madeirense acusou o BE de nunca ter defendido, "de forma séria e consistente, a autonomia", afirmando que "a defesa da descentralização é a forma habilidosa que alguns tentam para esconder a sua desconfiança com a regionalização".

Carlos Pereira esclarece que estes conceitos são distintos e sustenta que "é pior para todos quando as necessidades de consolidar o princípio de subsidiariedade começam pela descentralização, deixando a regionalização em segundo plano".

"É fácil de entender: descentralizar para territórios sem escala implica voltar atrás, se algum dia se avançar na regionalização", acrescenta.

Já quanto à defesa do cargo de Representante da República, Carlos Pereira diz que Marisa Matias "não faz ideia do que fala" e questiona mesmo se esta tem alguma noção das funções afectas ao cargo.

"A sua existência é um ultraje para a Autonomia. É apenas de corpo presente, inútil e desnecessário, não dignificando o processo autonómico", remata.

Recorde-se que, após um curto encontro com o presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, Marisa Matias falou aos jornalistas para defender o poder local, a descentralização nos municípios que tem estado em causa nas regiões autónomas, o investimento e a manutenção do cargo de Representante da República.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de Janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de Janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).