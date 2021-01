Conferência do Teatro regressa quarta-feira com Luísa Paolinelli e Cristina Martins

A próxima conferência do Teatro está marcada para quarta-feira, 20 de Janeiro, às 16h30, e terá como oradoras Luísa Paolinelli e Cristina Martins para falar do Roteiro Mulheres do Funchal e da história da emigração madeirense, respectivamente.

A iniciativa acontece no Teatro Baltazar Dias e para além de acolher público, será transmitida on-line, nas redes sociais do Teatro Municipal .

O Roteiro Mulheres Funchal é patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal e nasceu para homenagear as mulheres pioneiras e corajosas que ousaram inovar e empreender em todos os tempos e circunstâncias, ou que no desempenho das suas funções, enriqueceram o quotidiano do Funchal. Um tema que estará a cargo de Luísa Paolinelli.

Praticamente só a partir do século XX é que as mulheres dispuseram de condições para se manifestarem livremente e exercerem uma profissão, aproximando-se cada vez mais de uma paridade com o universo masculino. O roteiro pretende falar desses mulheres integradas no Funchal, onde nasceram e /ou viveram, sejam portuguesas ou estrangeiras, com uma ligação a este espaço traduzida no exercício de vidas muito diferentes umas das outras, mas todas dignas de registo.

Outro dos temas abordados será a história da emigração madeirense que decorreu durante 1851 e 1861 pela oradora Cristina Martins. À luz da monopolização da mobilidade humana oitocentista, com o passaporte como documento normativo, o Estado português incumbiu às repartições administrativas dos governos civis a sua concessão. A certidão de passaporte inicia tal procedimento outorgante, de acordo com o estado civil e socioeconómico de cada indivíduo. Nesta senda, recorrer-se-á a tal documentação para apresentar quem pretendeu sair da ilha da Madeira entre 1851 e 1861.

As Conferências do Teatro já se encontram na IV Edição e são uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, Universidade Aberta, CLEPUL, Universidade da Madeira, ADEGI e APCA que tem como objectivo promover o conhecimento sobre a história da Madeira.