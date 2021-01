“Olho.te” com estatuto de utilidade pública

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, deixou hoje a garantia a Hugo Andrade, Presidente da Associação Artística de Solidariedade Social Olho.te, de que o Governo Regional quer finalizar muito rapidamente o estatuto de utilidade pública daquela associação para ambas as entidades trabalharem em cooperação.

De acordo com Pedro Calado, o objectivo é trabalhar, cada vez mais, em conjunto com estas associações, no sentido de valorizar a recuperação e dinamização dos bairros sociais, nomeadamente a sua componente social.

“Será, portanto, um reconhecimento mais que justo, por todo o trabalho social e cultural que a Olho.te e a sua equipa têm vindo a fazer e a desenvolver junto da população deste Bairro ao longo dos anos, que além de proporcionarem aos moradores grandes momentos de convívio e lazer, também permitiram a promoção de vários valores cívicos e práticas de cidadania e de comunidade, minorando a solidão de alguns moradores e, sobretudo, melhorando a qualidade de vida de muitos". Pedro Calado

O governante destacou, ainda, que a Associação Olho.te tem feito um trabalho extraordinário, o que lhe já valeu, inclusive, a referência de vários especialistas nacionais e internacionais na área das artes comunitárias, como é exemplo o livro 'Uma arte Irrequieta', de François Matarrasso, investigador, que acompanha a arte comunitária em mais de 40 países.

O vice-presidente do Governo Regional fez-se acompanhar pelo secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na visita efectuada à Olho.te, onde tiveram oportunidade de observar o trabalho desenvolvido por esta entidade, que dinamiza diversas actividades artísticas, culturais e sociais junto dos moradores do Bairro da Nazaré, com o objectivo de promover a inclusão social e a solidariedade na comunidade.