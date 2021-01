PSD destaca preocupação do Governo com segurança e circulação rodoviária

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, a preocupação do Governo Regional com a segurança e circulação rodoviária.

O deputado Brício Araújo deu o exemplo da reformulação do Nó da Cancela, no Caniço, uma obra que, mesmo sendo numa estrada municipal, será brevemente lançada pelo executivo regional, que “soube interpretar e perceber um problema que aqui tínhamos relativamente ao tráfego e à segurança rodoviária”.

Desenvolveu estudos de viabilidade, ouviu os empresários desta zona, ouve a população e apresenta um projeto que deverá ser lançado ainda este ano. Um projeto de investimento relevante para esta população e para esta zona comercial e que visa essencialmente aumentar a segurança rodoviária e dar uma maior comodidade a todos aqueles que aqui moram ou que por aqui circulam". Brício Araújo

Brício Araújo realçou também que “o Governo Regional continua a investir no concelho de Santa Cruz com obras relevantes, ao contrário do que tem acontecido com o actual executivo camarário, que desenvolve obras de pouca relevância, continua com uma política minimalista e marcadamente eleitoralista”. Uma política que, segundo o deputado, não é aquela que serve os “interesses” do concelho numa perspectiva de futuro.

“É importante que o Governo Regional continue a fazer estas obras, mas também seria importante que a Câmara de Santa Cruz tivesse outra visão para o concelho que não aquela que tem tido ao longo dos anos com obras de pequena relevância que criam apenas pequenas relações de dependência, com intuitos marcadamente eleitoralistas”, rematou.