Alunos de Cinema de Animação do Conservatório ganham menção honrosa em festival internacional

O filme de animação ‘Migrantes do Espaço’, da actividade de Cinema de Animação dos Cursos Livres do Conservatório - Escola Profissional de Artes da Madeira, foi galardoado com uma menção honrosa no Festival de Cinema Juvenil Stone Flower - festival russo que procura seleccionar, de entre os milhares de trabalhos recebidos, as melhores curtas-metragens juvenis do mundo, numa colecção diversa que inclui todos os géneros.

Segundo dados da organização do festival, foram rececionados mais de 1400 trabalhos.

Migrantes do Espaço’ resulta do projecto anual do Curso Livre de Cinema de Animação e a sua pré-produção iniciou-se no início do ano letivo de 2019/2020, quando ninguém ainda ouvira falar da covid-19.

O filme contou com a participação de 21 alunos na realização do argumento, guião, storyboard, gráficos, animação, som e edição. São eles: Afonso Vasconcelos, Alex Gomes, Alexandra Esteireiro, Clara Trindade, Bento Ramos, Diana Nogueira, Diogo Barbosa, Diogo Silva, Eric Gomes, Helena Teles, Javier Correia, João Silva, Lourenço Freitas, Lucas Waddell, Margarida Teles, Martim Jardim, Ricardo Rojas, Rodrigo Pereira, Salvador Marques, Tiago Nascimento, Tomás Neves. As vozes são de Alexandra Esteireiro, Helena Teles e Rodrigo Pereira e a animação 3D de João Almeida.

A actividade de Cinema de Animação, criada em 2015, é actualmente uma das ofertas dos Cursos Livres em Artes do Conservatório e conta, no presente ano lectivo, com 18 alunos inscritos. Desenvolve, desde o ano da sua implementação, curtas-metragens de animação que já marcaram presença em 10 festivais nacionais e internacionais.

O responsável por esta actividade, desde a sua criação, é o professor João Pedro Pereira.

De referir que a principal missão deste festival, sediado na cidade de Verkhnyaya Pyshma, é fornecer uma plataforma para jovens cineastas emergentes de todo o mundo, com idades entre os 7 e os 18 anos, que propicie ao diálogo internacional através do cinema, inspirando os jovens a desenvolverem as suas habilidades técnicas e criativas e a se tornarem verdadeiros embaixadores do respeito e compreensão para o futuro