Santa Cruz renova conteúdos do seu site de Turismo

"Um ano após o lançamento da nova plataforma de informação turística do concelho, o Município de Santa Cruz disponibiliza agora mais conteúdos e respectiva tradução para uma nova língua, o Francês, que é assim o quarto idioma facultado (após o português, o inglês e o alemão, em linha com os principais mercados emissores do turismo regional)", informa uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Refere ainda que e"sta aposta vem complementar a informação cultural, turística e histórica sobre o concelho disponível a todos através do endereço www.santacruz-madeira.com", que pode ser vista tanto na versão para computador como para as plataformas móveis.

Entre as novidades, diz a nota que "também disponível a partir de hoje, nesta plataforma, encontra-se a versão em francês do Mapa Ilustrado de Santa Cruz - Madeira, by Andorinha, uma encomenda da autarquia para o projecto original desenvolvido pela artista plástica Cristiana de Sousa - a.k.a. Andorinha, natural da freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, com a coordenação do Gabinete de Turismo e apoio científico do Gabinete de Cultura desta Câmara Municipal".

Garantindo que que "o Município de Santa Cruz tem no sector do Turismo, habitualmente, uma forte presença económica e social, razão pela qual vem constituindo uma das principais apostas da Autarquia ao nível da sua promoção, do planeamento de iniciativas e respectivo investimento", o reforço deste site vem precisamente nesse sentido, apesar do momento de crise que se vive.

Aliás, lembra, "Santa Cruz é o segundo Concelho com maior número de Empreendimentos Turísticos da Região Autónoma da Madeira com aproximadamente 12,5% do total de camas (cerca de 4.500)" e tinha tido em 2019 um total de 937.865 dormidas (11,5% do total regional) de 174.240 hóspedes nas unidades de alojamento turístico do concelho (10,9% do total). O ano de 2020 foi o que foi, com perdas em todos os sectores do turismo e em todos os municípios.