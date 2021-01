Benfica goleia CF Estrela e está nos 'quartos' da Taça

O Benfica goleou hoje o CF Estrela por 4-0 em jogo da Taça de Portugal e está nos quartos-de-final da competição onde terá pela frente o vencedor do encontro entre Fafe e Belenenses SAD.

Diante de uma equipa do Campeonato de Portugal, que outrora jogou no escalão máximo do futebol português, os encarnados dominaram a partida e venceram por todo o mérito, apesar da boa réplica do adversário.

A verdade é que a marcha do marcador apenas 'funcionou' no final do primeiro tempo através de Chiquinho.

Já os restantes golos viriam aparecer no segundo tempo, com Seferovic a aumentar para o 2-0 ao minuto 51, Chiquinho viria a bisar ao minuto 62, e Waldschmidt a marcar o derradeiro à passagem do minuto 66.

Nota ainda, por parte do Estrela, que ao minuto 54 veio a ver um golo anulado pelo VAR, que poderia ser de festa.

Livre de Sérgio Conceição para a área, Zé Pedro surge solto ao segundo poste e amortece com o pé, para Latón desviar à boca da baliza. No entanto o jogador viria a estar em fora de jogo.

Houve Taça no regresso ao Estádio José Gomes na Reboleira, e o Benfica acabou por mostrar os sues créditos.