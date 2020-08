Quinta Pedagógica dos Prazeres volta a abrir todos os dias

A partir de amanhã, segunda-feira, a Quinta Pedagógica dos Prazeres volta a estar aberta todos os dias da semana. A informação foi avançada esta tarde pela instituição dirigida pelo padre Rui Sousa, através da respectiva página no Facebook.

Assim, a Quinta Pedagógica pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira entre as 09h00 e as 20h00 e nos fins-de-semana e feriados das 09h00 às 21h00. Além da Casa de Chá, com esplanada ao ar livre, o público pode usufruir de espaços como os jardins, o mini-zoo e a mostra de espantalhos, bem como saborear os produtos de confecção artesanal e natural produzidos pela Quinta. Aos fins-de-semana e feriados pode usufruir ainda da Casa da Sidra e visitar a Galeria dos Prazeres, com neste momento tem uma exposição de fotografia antiga.

Há meses, devido a dificuldades financeiras, a Quinta passou a fechar alguns dias por semana. Com o surgimento da pandemia de Covid-19, o espaço chegou mesmo a encerrar. Mas mais recentemente passou a abrir aos fim-de-semanas e feriados e agora retoma a normalidade.