Oficinas do Chocolate na II Semana Pedagógica do MUDAS

Tem iníico neste sábado, 25 de julho, a II edição da Semana Pedagógica do MUDAS, museu tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

No programa de actividades destacam-se, entre outras iniciativas, as oficinas criativas a cargo de Maria João Barros, criadora da marca de chocolates artesanais “chocolates da Joo”.

As duas oficinas criativas que terão lugar no próximo sábado, dia 25 de julho, terão por matéria-prima o chocolate e que procuram sensibilizar para a experimentação sensorial e uso da criatividade, através da exploração das potencialidades plásticas deste alimento.

No Domingo, o destaque vai para as oficinas de Cinema e animação para bebés e para a visita temática Revira (VOLTA).

A II Semana Pedagógica decorre entre 25 de Julho e 1 de Agosto, sendo a maioria das catividades gratuitas. As inscrições podem ser feitas através do tlf 291820900 ou do e-mail: [email protected]