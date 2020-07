Meia-volta à ilha em bicicleta começou esta manhã nos Prazeres

Começou esta manhã, na freguesia dos Prazeres, um treino-passeio de bicicleta que que junta cerca de 22 atletas da patinagem do CD-R dos Prazeres e o do Santanense e que farão meia-volta a ilha.

Às oito e meia foi o ponto de partida na freguesia dos Prazeres. Depois passarão pela Fajã do Ovelha, Ponta do Pargo, Porto Moniz, São Vicente, Ribeira Brava, Ponta do Sol e termina na vila da Calheta junto à praia.

Este treino e passeio é organizado pelo Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres com a coordenado pelo treinador Alipio Silva.