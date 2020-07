São José Cluny celebra formação de 34 novos enfermeiros

A Madeira tem pelo menos mais 34 novos enfermeiros, os que a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny (ESESJC) formou neste passado ano lectivo e que celebra na sexta-feira com a entrega dos diplomas aos recém-licenciados. A cerimónia decorre pelas 16h30 no Auditório Florence Nightingale, na instituição de ensino superior, na presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. Será antecedida de missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A instituição vai abrir o próximo ano lectivo no dia 9 de Setembro, apenas os alunos de 1.º ano começam a 16. Para 2020/2021 a ESESJC prevê disponibilizar mais 34 vagas para novos ingressos na licenciatura em Enfermagem, cuja primeira fase de candidaturas decorre ao longo do mês de Agosto, assim como 30 vagas para o Curso Técnico Superior Profissional em Gerontologia e Cuidados de Longa Duração. Além destas, está nos planos da instituição abrir no 2.º Semestre candidaturas para os cursos de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, mestrados em Enfermagem de Reabilitação e Enfermagem Médico-Cirúrgica e pós-graduações em Emergência e Cuidados Intensivos, Gestão de Serviços de Saúde. Poderá abrir outros.

A ESESJC revela que a conclusão da formação dos novos enfermeiros este ano só foi possível porque a escola rapidamente se adaptou à nova realidade. “(…) a São José de Cluny conseguiu, em apenas dois dias, montar um sistema de ensino à distância capaz de dar resposta às actividades teóricas planeadas e procedeu à alteração das modalidades de ensino do último ensino clínico, de acordo com as recomendações da Ordem dos Enfermeiros, do Ministério do Ensino Superior e da Agência de Avaliação”.