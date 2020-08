Programa 'Estou aqui! Crianças' vai percorrer várias cidades do país

Saiba mais neste link. O evento vai percorrer diversas cidades do país, com o seu acampamento índio cheio de atividades e brincadeiras desenhadas para divertir e entreter as crianças. Ontem foi em Lisboa, este domingo em Setúbal, no próximo fim-de-semana será em Faro. A organização promete anunciar para breve novas datas, não havendo para já qualquer referência à Madeira.

"Convidamos as famílias a passarem, entre as 11h e as 17h, por estes espaços de animação, pensados para as crianças entre os 2 e os 10 anos de idade e a aderir ao programa", informa.

"O programa Estou Aqui! Crianças (EA) é uma iniciativa da Polícia de Segurança Pública, criada em 2012, em parceria com a Altice Portugal, através do MEO e da Fundação Altice, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e IAC - Instituto de Apoio à Criança, já foram distribuídas e activadas mais de 375.000 pulseiras nestes 8 anos de programa", diz uma nota divulgada pela própria PSP na sua página no Facebook.

Para aderir ao programa 'Estou aqui! Crianças' pode seguir esta ligação e inscrever-se