Segundo dia de férias no Porto Santo foi “muitíssimo bom”

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou hoje que o seu segundo dia de férias no Porto Santo correu “muitíssimo bem”, sobretudo pelo facto de os incêndios que deflagram no Continente terem tido hoje uma evolução positiva. Apesar da preocupação manifestada com o aparecimento de mais um fogo, desta feita, na Covilhã, o Presidente da República congratulou-se com o facto de hoje ter sido “um dia mais calmo”.

Sobre as actividades feitas esta sexta-feira na Ilha Dourada, diz que aproveitou a manhã para fazer “grandes caminhadas, reflectir, descansar e deixar correr o tempo”, tendo constatado que a juventude só aparece depois das três da tarde.

Elogiou a água do mar e disse acreditar que, tal como muitos afirmam, “deve ser melhor que as Caraíbas”.

Questionado sobre a libertação de Rui Pinto, Marcelo não quis tecer comentários por ser “uma matéria do foro da justiça”.

Tal como tem acontecido noutros locais, o Presidente voltou a encontrar antigos alunos. Desta vez foi uma ex-aluna com quem fez questão de trocar algumas palavras.