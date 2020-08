Joel Tagueu em definitivo no Marítimo por dois anos

Joel Tagueu será jogador do Marítimo por mais dois anos. O avançado camaronês, 26 anos, esteve emprestado aos verde-rubros na segunda metade da ultima temporada pelo Cruzeiro, com brasileiro o qual cessou o vinculo contratual, sendo, por isso, um jogador livre. Agora chega a acordo para, em definitivo, assinar pelo Marítimo um contrato válido até 2022.

Na apresentação oficial do jogador e em declarações à Marítimo TV, o avançado camaronês, mostrou-se muito satisfeito por poder continuar a representar o Marítimo. "É uma sensação muito boa assinar com o Marítimo. É uma grande honra poder continuar no maior das Ilhas. O facto de conhecer o clube, foi decisivo na minha decisão. Quero continuar a equipa para alcançar os seus objectivos», referiu o jogador

Um avançado vive de golos e para Joel Tagueu, os objectivos pessoais passam exactamente por fazer o maior número possível, para ajudar a equipa. "Eu sou avançado e espero dar sempre o meu melhor para ficar entre os melhores avançados do futebol português. Colectivamente, quero ajudar a equipa a conquistar os seus objectivos e isso passa por garantir a classificação para ir às competições europeias".

Joel representou ainda o Marítimo nas temporadas de 2017/18 e 2018/19, tendo, no total, alinhado em 65 jogos em todas as competições e obtido 21 golos. Esta última época, em que chegou apenas em Janeiro, fez apenas dois golos em 16 partidas