Fumu Tamuzo reforça Marítimo

François-Xavier Fumu Tamuzo é o primeiro reforço do Marítimo para 2020/2021, tal como o DIÁRIO já tinha anunciado. O jogador gaulês aterrou esta tarde para reforçar o ataque maritimista.

"O avançado de 25 anos, irá vestir a camisola verde-rubra depois de cumprir a sua formação no Auxerre (França) e que nos últimos dois anos andou por escalões secundários em terras gaulesas, no US Quevilly-Rouen e, na época transacta, no Avenir Béziers", dá conta o clube madeirense no 'site' oficial.

"Internacional pelas camadas jovens gauleses, é caracterizado pela sua velocidade e técnica acima da média", acrescenta a mesma nota.