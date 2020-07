Marítimo fica sem treinador

O treinador português, José Gomes, deixou o Marítimo e vai treinar o Almería. A informação foi avançada esta manhã pelo jornal 'La Voz de Almería' que mostra o técnico de 49 anos já se encontra naquela cidade para dirigir a equipa do 2.º escalão do futebol espanhol e que vai disputar o playoff de acesso à 1.ª Liga.

Segundo este órgão de informação, José Gomes já vai orientar o treino desta tarde.

Tendo José Gomes um ano de contrato com o Marítimo, o DIÁRIO ainda não conseguiu apurar junto do presidente do clube, Carlos Pereira, se houve acordo para a saída do técnico para Espanha.