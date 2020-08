Veja a veloz passagem do 'pelotão da frente' na Boaventura

Reconhecida como uma das Provas Especiais de Classificação (PEC) mais exigentes do Rali Vinho Madeira, fruto das muitas curvas e contracurvas que põem à prova a tenacidade dos pilotos, mostramos um pequeno registo da passagem do 'pelotão da frente' do rali, pela Boaventura, naquela que foi a 3.ª PEC do dia.

Miguel Nunes segue para Santana com vantagem de 5,8 segundos É a confirmação do excelente andamento que Miguel Nunes tem vindo a imprimir nesta 61.ª edição do Rali Vinho Madeira

De resto, a 'caravana' vai passar novamente pela Costa Norte durante a tarde. Primeiro pela Boaventura (17h37) e depois pela Cidade de Santana (18h10).