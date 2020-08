Santa Cruz oficia Governo para legalizar obras feitas no concelho

"Duas obras do Governo Regional, no concelho de Santa Cruz, foram feitas sem licenciamento. São os casos do jardim do Garajau, no Caniço, e de um campo para a prática de desporto na Ribeira da Boaventura, em Santa Cruz".

A acusação parte do presidente da autarquia santa-cruzense, que abordou a questão na reunião semanal de Câmara, que decorreu esta quinta-feira, 7 de Agosto.

O autarca disse que "esta não é uma crítica às obras realizadas, mas sim a constatação de quem nunca deu entrada na Câmara qualquer pedido de licenciamento".

A questão, sublinhou, é que "em caso de acidente o facto de serem espaços não licenciados tem consequências legais".

Perante este facto, o presidente anunciou que a autarquia vai oficiar o Governo Regional "no sentido de sensibilizar para a necessidade de regularizar a situação dos dois espaços".

Filipe Sousa manifestou, ainda, a sua "surpresa" por ter sido informado por técnicos camarários de que no Jardim do Garajau o parque infantil exibe uma placa, colocada pelo Governo, onde diz estar expresso que a responsabilidade de fiscalização do espaço é do Município de Santa Cruz.

"Acontece que nunca esse facto foi comunicado pelo Governo Regional à Câmara, à qual, como atrás foi referido, nem sequer foi pedido licenciamento para as obras", alega o autarca.