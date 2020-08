Marcelo vai a banhos no Dia da Cidade, veja o vídeo

O Residente da República voltou a ir a banhos na manhã desta sexta-feira, 7 de Agosto, na praia do Porto Santo, onde Marcelo Rebelo de Sousa está em usufruto de férias até este sábado.

Marcelo trocou assim as comemorações do Dia da Cidade, que decorrem no centro de Vila Baleira, pelo areal dourado.

O chefe de Estado português já tinha afirmado, à chegada à ilha, que os compromissos presidenciais ficam "só para depois das férias", que pretende passar na "praia, praia e só praia".

O presidente da República afirma que recomenda o Porto Santo como destino de férias, sendo que a melhor maneira de o fazer é visitando a ilha.

De resto, Marcelo, popular como sempre, já aproveitou para nadar, comer lambecas e até fazer pocha.