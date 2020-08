Campeão nacional de ralis em campanha solidária com Garouta do Calhau

Nem só de carros se faz o Rali Vinho da Madeira. O campeão nacional de ralis aproveitou a presença na Região para uma campanha solidária com a Garouta do Calhau.

Ricardo Teodósio e o co-piloto José Teixeira, em parceria com o Continente e a Enerre, promoveram, esta tarde, a entrega de bens alimentares a esta instituição de solidariedade social madeirense.