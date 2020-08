CDU denuncia erradas políticas de apoio social escolar

A CDU denunciou hoje as erradas políticas de apoio social escolar.

O coordenador regional, Edgar Silva, disse que é estranho o facto de o Governo Regional aumentar as dificuldades no acesso à escola e à educação em vez de reforçar os apoios sociais no acesso à escolarização, quando se agravam as dificuldades económicas da maior parte da população e quando se justificam medidas adicionais de apoio social.

Esta é a Região em que as refeições fornecidas pela escola sofrem aumentos de preços, em lugar do aumento dos apoios sociais. Esta é uma Região onde se registam das maiores dificuldades no acesso ao transporte público e onde, apesar de todas as nossas reivindicações, o passe escolar continua a não ser gratuito. Na verdade, o Apoio Social Escolar nesta Região Autónoma é um dos mais claros exemplos das erradas prioridades da governação.

Para a CDU, a democratização da educação requer a gratuidade dos manuais escolares em toda a escolaridade obrigatória e a garantia de transportes, alojamento e alimentação para os estudantes que deles careçam.

A CDU promoveu, nesta quinta-feira, uma iniciativa junto à porta da Secretaria Regional da Educação.