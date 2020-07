Paulo Cafôfo critica falta de estratégia do Governo Regional

"Temos de ter um rumo e uma estratégia para ultrapassar este momento difícil", afirmou Paulo Cafôfo, numa iniciativa do grupo parlamentar do PS-Madeira, na baixa do Funchal.

Os socialistas acusam o Governo Regional de falta de pensamento estratégico, depois da rejeição de várias propostas apresentadas durante a discussão do orçamento suplementar.

Paulo Cafôfo alertou para o desemprego que está a aumentar, mas também para problemas que já existiam antes da pandemia e que agora se tornam mais evidentes.

"Era essencial, não só para absorver o impacto desta crise, mas também para podermos relançar a Região numa visão de futuro e com outro modelo de desenvolvimento", ter uma estratégia clara e foi isso que o PS-M defendeu.

"Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que tivemos foi um orçamento para dar cobertura financeira às despesas da pandemia, não elencando soluções novas nem medidas concretas para termos um reinventar da nossa economia e uma retoma económica que é tão importante nesta altura», lamentou.

Paulo Cafôfo recordou que, no debate desta semana sobre o orçamento, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, disse que "afinal havia já um plano, um documento elaborado pela Autoridade de Gestão dos Fundos Comunitários, igual a tantos outros e que até mantém o mesmo título". Por outro lado, o secretário regional da Economia veio afirmar que, para o ano, a Região irá elaborar um plano estratégico de recuperação económica que ainda será adjudicado a alguma empresa e para o qual vão começar agora a recolher contributos".

Entretanto, as "empresas que estão numa situação de falência ou as pessoas que estão já no desemprego e a atravessar enormes dificuldades não podem esperar mais".

O futuro líder do PS-M garante que o seu partido não vai desistir dos objectivos traçados.

"Nós não desistimos, porque sabemos a nossa responsabilidade e sabemos a esperança que representamos para a Região, apesar de, nestes dias, o presidente e os membros do Governo terem insultado os deputados do PS, numa demonstração clara de que não têm nem um pensamento estratégico, nem ideias, e, por isso, resvalam para a baixa política», afirmou.