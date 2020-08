Mar mais quente e termómetros nos 28ºC

Céu geralmente pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado nas vertentes Norte e terras altas, onde podem ocorrer aguaceiros fracos até início da manhã, e vento fraco a moderado, até 30 km/h, de Nordeste são as previsões para hoje para o Arquipélago da Madeira. O dia no Funchal será mais azul, o vento inferior a 15 quilómetros por hora e a temperatura máxima vai chegar aos 27ºC. Mais quente estará, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, nesta quarta-feira a atingir os 28ºC. O Porto Santo vai registar 26ºC, assim como Ponta do Prgo, Porto Moniz, Machico, Santana e Caniçal. Santa Cruz, Câmara de Lobos e São Vicente, à semelhança do Funchal, terão máxima de 27ºC.

Tanto a ilha da Madeira como o Porto Santo apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, estão com índice 9, numa escala de 1 a 11+, pelo que o IPMA recomenda que as crianças não sejam expostas ao sol e os adultos o façam com óculos de sol com protecção UV, t-shirt, guarda-sol e protector solar.

No mar a temperatura subiu, está agora entre os 23/25ºC, na costa Norte com ondas de nordeste com 1 metro e na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro.