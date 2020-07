Bispo do Funchal preside à Solenidade de Nossa Senhora do Monte

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside, no próximo dia 15 de Agosto, às 11 horas, à Solene Eucaristia da Festa de Nossa Senhora do Monte, na igreja paroquial do Monte.

Este ano, dada a situação pandémica, o Governo Regional cancelou os arraiais até Setembro, daí que a Festa de Nossa Senhora do Monte seja celebrada apenas com a Eucaristia.

Recorde-se que este arraial é considerado a principal festa de devoção popular da Região, que por norma, decorre entre os dias 14 e 15 de Agosto.