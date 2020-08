Multidões de jovens invadem ruas do Porto Santo após fecho de bares, veja o vídeo

Um empresário publicou um vídeo que mostra o aglomerado de jovens no Porto Santo após o encerramento dos bares. No vídeo podemos constatar que a grande maioria não respeita o distanciamento social nem o uso obrigatório de máscara.

As noites no Porto Santo têm sido agitadas. Vandalismo e zaragatas têm ocorrido com frequência nos últimos dias.