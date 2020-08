“As pessoas continuam a manifestar devoção à Senhora do Monte”

O presidente do Governo Regional marca presença, esta manhã, na Eucaristia de Nossa Senhora do Monte, e referiu aos jornalistas que esta sempre foi uma festa essencialmente religiosa e continua a ser uma grande manifestação de fé.

“As circunstâncias alteraram-se, mas as pessoas continuam a manifestar a sua devoção a Nossa Senhora do Monte, que é a nossa padroeira”, disse o governante, salientando que é preciso “agradecer pelo facto de termos a situação controlada”, no que diz respeito à pandemia, mas também “ter fé e esperança no futuro”.

Sobre o facto de não haver arraiais em 2020, diz que não se pode brincar nesta actual situação marcada pela pandemia que todos os dias mata milhares de pessoas no mundo.