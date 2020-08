Dia da cidade leva teatro ao Bairro de Santo Amaro

A primeira sessão de contos e Teatro de Rua infantojuvenil, dinamizada pela autarquia nos bairros sociais da Câmara Municipal do Funchal (CMF) decorreu, esta tarde, no Polidesportivo de Santo Amaro. A iniciativa está inserida nas comemorações do 512.º aniversário da Cidade do Funchal, que se celebra no próximo dia 21 de Agosto.

“Numa altura de férias escolares e depois de um período difícil de confinamento, decidimos trazer esta programação cultural até às crianças e jovens dos nossos bairros sociais, para que fiquem a conhecer de uma forma intuitiva e diferente a história da nossa cidade. Em breve repetiremos estes momentos mágicos e de muita animação em outros bairros camarários, mantendo a nossa aposta na importância de descentralizar e fazer a cultura acontecer em diferentes pontos do concelho”, sublinhou a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação e Cultura.

Segundo a autarca, a política cultural adoptada pela CMF “passa em muito pela formação de novos públicos, pela igualdade de oportunidades e inclusão".

"As cidades podem e devem constituir-se como espaços educativos, proporcionando aprendizagens variadas e ajudando a capacitar as suas populações”, vinva.

As sessões de contos e Teatro de Rua iniciam com a narrativa 'Tardes de Encantar', pela voz de Leda Pestana, que reúne um conjunto de histórias sobre o Funchal, e continuam com o espectáculo 'Aventuras e Desventuras na Cidade do Funchal', promovido pelo Teatro Bolo do Caco.

Esta peça foi criada especificamente para esta ocasião e desenvolve-se à volta de duas crianças curiosas e vivazes, que junto com os seus avós vão realizar uma viagem no tempo até aos inícios da povoação do Funchal. O texto original é de Avelina Macedo, encenação de Xavier Miguel e figurinos e caracterização de Cristiana Nunes.

As próximas sessões desta iniciativa estão marcadas para o dia 20 de Agosto às 16 horas, no Campo Desportivo do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro; dia 27 de Agosto às 15h30, no Centro Comunitário dos Viveiros, e, por fim, dia 3 de Setembro às 16 horas, nos jardins da Ludoteca no Parque de Santa Catarina.