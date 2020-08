Dois novos casos positivos na Madeira nesta quinta-feira

A Madeira regista mais dois casos positivos de covid-19, fazendo subir o número de casos activos para 29, nesta quinta-feira. Os casos mais recentes tratam-se de cidadãos que chegaram de Espanha e de França. Há ainda a reportar 3 casos suspeitos, detectados no Aeroporto da Madeira, que se encontram em estudo.

De referir que, os 29 casos activos consistem em 26 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local. Destes 25 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, um no domicílio respectivo, 2 encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à COVID-19 e um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada.

À data, 19.183 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', 8.031 destas pessoas estão em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 10.939, mais 39 chamadas nas últimas 24h.

O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE é agora de 1.903, com 166 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Testes para despiste de covid-19 realizados na RAM:

- Até ao fim do dia 12/08/2020, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 57.503 amostras para teste de PCR.

- No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 27.797 colheitas para teste à covid-19 realizadas (até às 17 horas do dia de hoje)