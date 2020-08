Jackpot de 85 milhões no próximo concurso do Euromilhões

Ninguém acertou na chave do concurso 064/2020 do Euromilhões desta terça-feira, pelo que haverá jackpot de 85 milhões no próximo concurso, agendado para sexta-feira, 14 de Agosto.

Recorde-se que a chave do concurso sorteado hoje, é composta pelos números 8 - 13 - 14 - 42 - 50 e pelas estrelas 3 e 9.

Refira-se que o segundo prémio contemplou dois apostadores, todos fora de Portugal e que irão amealhar um total de 1293.190,72 cada um.

Com o terceiro prémio forma também dois os premiados, também fora do país e que irão receber cada um, um total de 68.523,50 euros.