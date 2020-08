Clube de Campismo organiza mais um passeio pela serra

O Clube de Campismo da Madeira, dando continuidade ao seu programa de actividades para o ano em curso, realiza no próximo Sábado dia 15 de Agosto (Feriado), mais um percurso pedestre.

O percurso pedestre é o seguinte:

Paul da Serra » Assobiadores » Vereda do Fanal » Levada dos Cedros » Vereda da Ribeira da Janela » Ribeira da Janela

Distancia: 18 Km - Duração: 7 horas - Grau de dificuldade: Moderado

Refira-se que as actividades organizadas pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertas à participação de todos os interessados.

Para fazer a sua inscrição, contactar:

Heliodoro Gonçalves - Telemóvel: 969591687, Fátima Gonçalves - Telemóvel: 965734310 ou Alberto Vieira - Telemóvel: 963356392. Pode ainda enviar um e-mail com assunto: Inscrição Passeio Pedestre, para: [email protected] até às 12H da próxima sexta-feira, dia 14 de Agosto.

Para a inscrição é necessário indicar o nome completo, data de nascimento e contacto telefónico. Estes dados são necessários para activar o seguro de acidentes pessoal de cada participante.

O não cancelamento prévio da inscrição, até às 18 H do dia anterior à realização da actividade, obriga ao pagamento do valor do seguro.

Para qualquer esclarecimento adicional, enviar mensagem para: [email protected]

Local e Hora de Concentração: 8H15 - Rua 5 de Outubro (junto ao edifício do tribunal)

Saída: 8H30