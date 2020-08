PS-M pede contas ao Governo sobre o Fundo de Emergência para Apoio Social

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista desafiou, hoje, a secretária regional da Inclusão e Cidadania a tornar públicos os dados relativos à aplicação do Fundo de Emergência para Apoio Social (FEAS) e o número de pessoas apoiadas neste âmbito.

A deputada Mafalda Gonçalves lembrou que o FEAS foi criado com um montante de 5 milhões de euros, mas, passados que estão cinco meses sobre o início da pandemia e alguns meses desde a implementação deste fundo, ainda não são conhecidos os respectivos impactos e relatórios.

A socialista recordou que, aquando da discussão do Orçamento Suplementar, questionou a governante a este respeito e que esta respondeu que a partir do dia 8 deste mês teria esses dados para ceder. Como tal, deixou um apelo para que a secretária regional torne público "quantas pessoas já concorreram a este apoio, quantas estão a ser apoiadas, quantas candidaturas foram rejeitadas, quanto dos 5 milhões já foi aplicado, quanto é que ainda sobra para ser aplicado até ao final do ano e se está, ou não, previsto fazer um reforço desta medida, tendo em conta o número de candidaturas, que se espera que aumente, porque sabemos que as associações no terreno, a cada dia que passa, recebem mais pedidos de ajuda".