PS defende mais celeridade no apoio às empresas

Paulo Cafôfo defende que os apoios devem chegar mais rapidamente às empresas”, referindo que as linhas de apoio anunciadas pelo Governo Regional "tardam em dar uma resposta".

Temos a linha do Invest Madeira de 100 milhões de euros, com uma montanha burocrática que impediu o acesso às empresas e temos uma segunda linha que está difícil de chegar, que é a linha dos 20 milhões. Lembro que foi anunciada em Abril, dito pelo secretário da Economia, que estava a ser desenhada em Maio, e veio o vice-presidente dizer que seria concretizada em Junho. afirmou o deputado do PS-M.

No seu entender, na Região “há três objectivos de actuação”, que passam por “proteger o emprego, garantir a sustentabilidade das empresas e não perder a competitividade enquanto destino turístico”.

“Não podemos também estar a apostar no mercado nacional - e bem, porque é uma boa aposta pela questão da proximidade - e depois os laboratórios e os postos para realização dos testes estão a ser em conta-gotas. Não pode ser, não é esta a resposta necessária” disse.

Para o socialista, “é importante que quem governa tenha os pés bem assentes na terra, que possa aceitar as contribuições de outros partidos políticos e a colaboração de quem está no sector”.

Paulo Cafôfo referiu ainda que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não pode dizer mal dos hoteleiros "quando eles criticam, precisamente, os erros e as medidas que têm sido feitas de uma forma errática e outras que nem têm sido feitas”.

“Não há demagogia aqui quando sabemos que em 76% dos hotéis houve cancelamento de reservas e 65% dos hotéis prevêem despedir os seus funcionários” sustentou.

O grupo parlamentar do PS-M realizou hoje uma iniciativa política, na Avenida do Mar, no Funchal.