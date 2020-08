Marítimo confirma Rafik Guitane como novo reforço

Rafik Guitane é o mais recente reforço do Marítimo, informou o clube através do seu site oficial, que assim confirma a notícia que o DIÁRIO avançou na edição impressa do passado domingo.

O jogador de 21 anos, que actua como médio ofensivo, chega à Madeira proveniente do Rennais, terceiro classificado da última edição da Liga Francesa.

"Internacional Sub-17 e Sub-19 por França, Guitane terminou o processo de formação ao serviço do Le Havre, emblema que actualmente milita na Ligue 2, de onde se transferiu para o Stade Rennais", referem os verde-rubros

Nascido em França, Guitane possuiu, ainda, nacionalidade Argelina e apresenta no currículo presenças em fases finais de europeus pelas camadas jovens gaulesas.

"Rafik Guitane é, a partir de hoje, membro da família verde-rubra", conclui o CSM.