Um homem foi vítima esta manhã de uma paragem cardiorrespiratória e teve de ser socorrido, tendo sido encaminhado já para o hospital. A vítima ter-se-á sentido mal e caiu no chão junto à empresa Horários do Funchal, na Travessa da Fundoa de Baixo. Para o local foram a EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que asseguraram o suporte básico de vida e o transporte para o serviço de urgências.